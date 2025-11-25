Nokia, delisting dalla Borsa di Parigi il 31 dicembre. Resta a Helsinki e New York

(Teleborsa) - Il board di Euronext Paris ha, multinazionale del settore delle telecomunicazioni. Si prevede che il delisting entrerà in vigore il 31 dicembre 2025.Nell', le azioni Nokia sono state quotate su Euronext Paris in concomitanza con l', per garantire la continuità delle negoziazioni agli azionisti in Francia. La decisione di delisting è stata presa a seguito di una revisione dei volumi di negoziazione, dei costi e degli obblighi amministrativi relativi alla quotazione di Nokia su Euronext Paris.Il delisting dalla Borsa di Parigi non avrà alcun impatto sulle operazioni quotidiane di Nokia in Francia, né sulla quotazione di Nokia sul listino ufficiale delo sul, dove le azioni Nokia sono negoziate sotto forma di American Depositary Receipts.Sarà istituito un, in conformità con le regole di Euronext Paris, per consentire agli azionisti di vendere le proprie azioni Nokia quotate su Euronext Paris e detenute tramite i sistemi di Euroclear France. I titolari di azioni Nokia Euronext avranno le seguenti opzioni: non partecipare al meccanismo di vendita volontaria e mantenere tutte le proprie azioni Nokia Euronext, che potranno negoziare su Euronext Paris fino alla data di delisting (esclusiva) e successivamente sul Nasdaq Helsinki tramite i sistemi di Euroclear Finland; partecipare al meccanismo di vendita volontaria per vendere tutte o parte delle proprie azioni Nokia Euronext.