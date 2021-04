Cara Therapeutics festeggia l'entrata nel S&P SmallCap 600 index

Cara Therapeutics

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 14,69%.A fare da assist al titolo è la notizia che le azioni della società biofarmaceutica verranno aggiunte all'indice S&P SmallCap 600, con effetto domani, mercoledì 7 aprile.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,07 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,44. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,7.