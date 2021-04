Alitalia, Giovannini: "Non accettiamo disparità da Ue"

(Teleborsa) - "Noi abbiamo un dialogo, una negoziazione molto intensa con lasuled è una negoziazione su diversi aspetti. È evidente che noi non possiamo accettare una disparità di trattamento da parte della Commissione rispetto ad, sapendo però che la condizione delle tre imprese è molto diversa: mentre Air France e Lufthansa avevano dei bilanci sani ed erano fortemente competitive prima della pandemia,era già in difficoltà e questo lo sa benissimo Bruxelles che ha negoziato queste tematiche con diversi governi". È quanto ha affermato ila Rainews24."Su Alitalia – ha assicurato Giovannini – il nostro impregno è massimo anche rispetto alche un accordo potrebbe determinare. Nella trattativa insieme ai ministri Franco e Giorgetti, è coinvolto anche il ministro del lavoro Orlando per immaginare soluzioni che riducano al minimo i disagi per i lavoratori".