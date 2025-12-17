Emirates nomina Marco D’ilario Country Manager per l’Italia

(Teleborsa) -, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, annuncia la, a partire dal 1° gennaio 2026. IN questa posi5zione, D'Ilario, Vice President Commercial Operations South and Central Europe di Emirates.La sua esperienza nelle operazioni strategiche, nello sviluppo del business e nella gestione dei team - afferma la compagnia aerea emiratina - sarà fondamentale per sostenere la crescita continua e la presenza della compagnia nel mercato italiano. Una competenza maturata in oltre 26 anni di incarichi dirigenziali in mercati e settori internazionali chiave quali aviazione, logistica, tecnologia e hospitality., consolidando le relazioni con i clienti e i partner strategici e potenziando le attività del team locale. Il mnager ha dalla sua una. Ha lavorato come Chief Commercial Officer (CCO) presso Livingston Airlines e ha ricoperto ruoli esecutivi di primo piano in Alitalia (oggi ITA Airways).