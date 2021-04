Infrastrutture sostenibili e crisi climatica: due commissioni per studiarli

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, a cui partecipano esperti delle diverse materie oltre che rappresentanti dei Ministeri, per individuare soluzioni concrete volte a dotare il nostro Paese diin linea con la nuova denominazione del Dicastero.L’iniziativa ha l’obiettivo diche dovrà essere alla base dei prossimi investimenti nelle infrastrutture e nei trasporti, per coniugare lo sviluppo dei territori con la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il lavoro delle due commissioni guarda infatti aled è quindi finalizzato ad accompagnare sia, in linea con le indicazioni del programma Next Generation Eu e con il Green Deal europeo, sia leche saranno finanziate con altre risorse europee e nazionali.Lariguarda il settore della finanza e ha l’incarico, come riporta il decreto istitutivo, diper la realizzazione di interventi infrastrutturali, della mobilità e dell’abitare sostenibile, così daal recupero del ritardo di cui soffre il nostro Paese. La Commissione dovrà anche proporre modelli di valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali dei progetti avviati dal Ministero, in linea con le strategie di sviluppo sostenibile promosse dall’Agenda Onu 2030 e dall'Unione europea.Laha l’incarico di individuare come le sfide derivanti daiimpattano e impatteranno sulle infrastrutture e i sistemi di trasporto, e di proporre iniziative perai quali il sistema infrastrutturale, anche a livello di singole città, è esposto, aumentandone resilienza e capacità di adattamento.Entrambe le Commissioni dovranno completare i lavori e presentare appositedalla data di insediamento. I componenti svolgono le attività a titolo gratuito, senza oneri per l’Amministrazione, ad eccezione di eventuali spese di missione per gli esperti.