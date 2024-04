G7 ministri dei Trasporti: al via a Milano dall’11 al 13 aprile

(Teleborsa) -nella sede di Palazzo Reale, la riunione dei ministri del G7 Trasporti, presieduta dall’Italia, cui partecipano le delegazioni dei ministeri di Infrastrutture e Trasporti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, oltre all’Unione Europea rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti.Lo comunica il Mit in una nota spiegando che la Ministeriale di Milandi fronte alla crescente instabilità globale, ponendo l’attenzione sulla necessità di creare e rafforzare strumenti di coordinamento e cooperazione a livello G7, per aumentare il livello di preparazione e risposta in caso di eventi estremi ed imprevisti, analizzando gli effetti che variano dall’intelligenza artificiale alle crescenti tensioni geopolitiche, passando per le sfide del cambiamento climatico o di un attacco informatico.Contestualmente, ", efficienti e sostenibili ed assicurare la continuità dei sistemi di trasporti ed il diritto alla mobilità individuale e collettiva".presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, parteciperanno i ministri Pablo Rodriguez (Canada), Patrice Vergriete (Francia), Volker Wissing (Germania), Tetsuo Saito (Giappone), Mark Harper (Regno Unito), e il vice segretario ai Trasporti Polly Trottenberg (Stati Uniti), in rappresentanza dei Paesi membri del G7.Sarà inoltre presente la Commissaria europea per i Trasporti Adina Valean e il Segretario Generale dell’International Transport Forum Young Tae Kim. Il ministro delle Infrastrutture ucrain