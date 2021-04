Microsoft acquista Nuance per 19,7 miliardi di dollari

Microsoft

Nuance Communication

Apple

(Teleborsa) -ha ufficializzato l', società statunitense quotata al Nasdaq e specializzata nello sviluppo di tecnologie vocali e nell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, confermando le indiscrezioni delle ultime ore . L'accordo prevede un esborso di 56 dollari per azione (un premio del 23% sulla chiusura di venerdì), per un ammontare complessivo di, compreso il debito della società.Ildell'operazione (la più grande acquisizione dai tempi di LinkedIn) è atteso entro fine anno. Mark Benjamin rimarrà CEO di Nuance, riportando a Scott Guthrie, vicepresidente esecutivo di Cloud & AI presso Microsoft. La società fondata da Bill Gates prevede che l'acquisizionee inizierà ad avere un impatto positivo sugli utili dall'anno successivo."L'intelligenza artificiale è la priorità più importante nel campo della tecnologia e l'assistenza sanitaria è la sua applicazione più urgente - ha commentato- Insieme al nostro ecosistema di partner, metteremo soluzioni AI avanzate nelle mani di professionisti di tutto il mondo".Nuance ha registrato un utile netto di 91 milioni di dollari su un fatturato di 1,48 miliardi di dollari per l'anno fiscale terminato il 30 settembre 2020, dopo aver perso 217 milioni di dollari l'anno precedente. Nuance e Microsoftsu una tecnologia che permette didurante una visita e immettere dati importanti nella cartella del paziente.Nuance Communications ha anche partnership con importanti società ed enti. È stata, ad esempio, il principale partner diper lo, l'assistente virtuale dell'iPhone. Al suo interno vi è inoltre una divisione che sviluppa software e sistemi per le agenzie militari e governative.