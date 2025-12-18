New York: nuovo spunto rialzista per Microsoft

(Teleborsa) - Avanza il colosso informatico americano
, che guadagna bene, con una variazione del 2,66%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della società informatica di Redmond
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 481,3 USD con area di resistenza individuata a quota 493. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 473,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)