Mondo TV, porta Teorema di Pasolini in Giappone con Zazie Films

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto con Zazie Films Inc, società di Tokyo specializzata nella distribuzione di film, un accordo di licenza per il Giappone del capolavoro assoluto della cinematografia italiana “Teorema” di Pier Paolo Pasolini.- spiega una nota -a partire dal 1 agosto 2021.L’accordo rileva in quanto con esso Mondo TV realizza una vendita che non rientra nel business ordinario di uno dei capolavori del cinema italiano di cui detiene storicamente tutti i diritti in perpetuo., ha dichiarato: "Oltre alla grande library di cartoni animati, Mondo TV ha nel suo portfolio anche la proprietà di tutti i diritti sine die di alcuni capolavori come Teorema di Pasolini.sui cui lavoriamo con grande fiducia".