Open Fiber ha già collegato 65 Comuni in FTTH in Friuli Venezia Giulia

(Teleborsa) - Laottica è una realtà in, dovecon un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Complessivamente, sono oltre 90mila le unità immobiliari che già dispongono di questa connettività fino a 1 Gigabit al secondo e che possono ora rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber.Open Fiber sta i, sia comea successo di mercato, come Udine (oltre 45mila unità immobiliari già cablate grazie a un investimento da 14 milioni di euro) e Gemona (progetto Smart City da circa 2 milioni di euro per collegare il piccolo centro alla banda ultra larga), sia comea fallimento di mercato (oltre 200 comuni dovranno essere cablati entro il 2022, con un impegno economico complessivo di quasi 130 milioni di euro).Nel Friuli Venezia Giulia, sono già, di cui circa 130 sono progetti di posa della rete FTTH. Come da indicazioni del bando pubblico, per una parte residuale del progetto, perlopiù frazioni e case sparse, il collegamento viene infatti realizzato mediante FWA (Fixed Wireless Access).Nell’ambito di questo piano, sondei servizi ultrabroadband, di cui 63 FTTH. Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza l’infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori nazionali e locali partner a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie.