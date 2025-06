Prenotazioni online ombrelloni e lettini: per 2025 si stima crescita del 50%

(Teleborsa) - Si va versocon una previsione di crescita di almeno il, grazie a una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza degli strumenti digitali da parte dei turisti nell’organizzazione dei viaggi, nella scelta delle strutture ricettive e delle spiagge. Sono previsioni che si basano sui dati raccolti nei primi sei mesi dell’anno, dal 1 gennaio al 15 giugno, che confermano come la richiesta di ombrelloni e lettini effettuata tramite i canali digitali nel 2025 sia aumentata del 100% rispetto al medesimo periodo del 2024. Sono i dati di Spiagge.it sottolineando che il trend conferma il progressivo incremento annuale della digitalizzazione nel settore balneare.. L’aumento significativo delle prenotazioni rispetto allo scorso anno è il risultato di una combinazione di fattori: da un lato la crescita costante dei digital enthusiast, ovvero gli stabilimenti già attivi su Spiagge.it, che hanno registrato un +35% di prenotazioni; dall’altro, l’ingresso sempre più deciso dei digital beginner, gli stabilimenti che fino al 2024 gestivano le prenotazioni in modo tradizionale e che oggi stanno abbracciando gli strumenti digitali. Ma non è solo una questione di meteo favorevole o di ampliamento dell’offerta: stiamo assistendo a un cambiamento più profondo, a un vero e proprio effetto rete. Le abitudini dei turisti stanno evolvendo rapidamente e, se lo scorso anno dicevamo ‘il settore si sta digitalizzando’, oggi possiamo dire che nel 2025 il settore è ormai maturo e l’utente ne sta traendo pieno beneficio", sottolineaCEO di Spiagge.it.Complessivamente, nelle prime 2 settimane di giugno sono stati prenotati circa 150mila ombrelloni in tutta Italia; per il 25% da turisti stranieri. Di questi, il 35% ha scelto Positano in Campania, il 13% Grado in Friuli, il 6% Monterosso al Mare e il 5% Praiano, entrambe località in Liguria. Gli italiani in questa festività hanno preferito invece destinazioni come Jesolo (5%), Grado (5%), Vico Equense (5%), Monopoli (4%), Noto (4%) e Rimini (4%). Le prime settimane di giugno hanno avuto un impatto eccezionale sulle prenotazioni in particolar modo grazie al ponte del 2 giugno, che ha visto la festività cadere di lunedì con condizioni meteo eccezionali in tutta Italia. Analizzando i dati di Spiagge.it, fino alla settimana precedente la variazione percentuale dei due periodi si attestava al +50%, ma a partire da giugno si è registrato un picco di +150% rispetto al medesimo periodo del 2024, portando la variazione sulle due annualità a +100%è stata effettuata da turisti stranieri. Le località più richieste sono Positano in Campania (96%) e Monterosso al Mare, in Liguria (90%). Seguono Paraggi (78%) sempre in Liguria; Forte dei Marmi (71%) in Toscana e Grado (66%) in Friuli Venezia-Giulia. Sono i turisti americani a prediligere soprattutto Positano mentre i tedeschi e gli austriaci amano di più le coste del Friuli. A livello regionale, con un + 70%, è la Liguria a registrare la più forte crescita della componente straniera rispetto allo scorso anno; seguita da Sicilia con +45%; Calabria con +43% e Sardegna, che registra un +42% di incrementoSul fronte dei prezzi,con un prezzo medio di 86,00 € per ombrellone e lettini (influenzato in particolare dalla Costiera Amalfitana dove nel Salerno la media sale a 123,00 €). Seguono Sardegna (44,00 €), Sicilia (42,00 €) e Liguria (41,00 €). Le regioni più economiche dove scegliere il proprio posto al sole restano invece Lazio (17,00 €), Veneto (14,00 €) e Abruzzo (13,00 €); località che mantengono un trend in linea con l’andamento di costi dello scorso anno.