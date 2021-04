Iren in rialzo dopo piano di riacquisto di Città Metropolitana di Torino

IREN

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2,412, in. Il titolo è positivo dopo che ieri sera la Città Metropolitana di Torino ha avviato ildelle azioni della multiutility.L'operazione è portata avanti tramite la controllata Metro Holding Torino, che ha dato mandato adi effettuare un reverse accelerated bookbuilding su un massimo del. La procedura avverrà a uneuro per azione, pari a circa un premio dell’8% sulla chiusura del 12 aprile.L'operazione, secondo quanto ricostruisce La Stampa, è in vista delle operazioni che interesseranno la società nel 2022, quandodi Iren. Negli anni scorsi Città Metropolitana di Torino era socio paritetico con(che è nel capitale tramite la holding Fsu), ma poi la sua partecipazione si era diluita scendendo al 13,8% mentre Genova era salita al 18,8%. Ora Torino dovrebbe tornare sopra il 16%.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo per Iren con resistenza vista a quota 2,435 e successiva a 2,471. Supporto a 2,399.