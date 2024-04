Compagnia di San Paolo, Marco Gilli eletto presidente

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio Generale della, convocata dalla Presidente uscente Rosanna Ventrella Grimaldi, ha elettocomee Rosanna Ventrella Grimaldi come Vicepresidente."È per me un grande onore essere stato nominato oggi Presidente di una Fondazione come la Compagnia di San Poalo, istituzione riconosciuta a livello nazionale e con una storia secolare - dichiara Gilli -nella consapevolezza di essere accompagnato da una squadra multidisciplinare di altissimo livello sia in termini di governance che di struttura. Sono pienamente consapevole della responsabilità che questo incarico comporta e mi impegno sin da oggi a garantire stabilità e continuità nel perseguimento della missione della Fondazione, con particolare attenzione al Documento di fine mandato approvato dal Consiglio Generale precedente, che pone come valori prioritari la centralità delle persone e la promozione del bene comune in un'ottica di innovazione e di sostenibilità"."Sempre in una, sono convinto che, in linea con i migliori esempi internazionali, la futura programmazione dovrà sempre più fondarsi sulla valorizzazione, l'analisi e la gestione dei dati, al fine di assumere decisioni basate sull'evidenza - ha aggiunto - Sono certo che le competenze del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale, del Collegio Sindacale e del personale della Compagnia, guidato con professionalità dal Segretario Generale, ci consentiranno di essere sempre più agente di sviluppo sostenibile dei territori".A seguito della verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei nuovi consiglieri, si è proceduto a definire il nuovo assetto di governance della Fondazione torinese per il quadriennio 2024-2027. Ildella Fondazione è composto da: Marco Gilli, Presidente; Rosanna Ventrella Grimaldi, Vicepresidente; Carlo Picco; Ezio Raviola; Nicoletta Viziano.Ilè composto da: Mariangela Battisti (designazione Philea, Philanthropy Europe Association), Silvia Bordiga (designazione congiunta Accademia delle Scienze di Torino e Accademia Nazionale dei Lincei), Nicoletta Buratti (designazione congiunta IIT – Istituto Italiano di Tecnologia e Università degli Studi di Genova), Fatima Zahra El Maliani (cooptazione del Consiglio Generale), Ezio Ghigo (designazione congiunta Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino), Barbara Graffino (cooptazione del Consiglio Generale), Vincenzo Ilotte (designazione CCIAA di Torino), Davide Livermore (cooptazione del Consiglio Generale), Angelo Matellini (designazione CCIAA Genova), Enrica Pagella (designazione FAI – Fondo Ambiente Italiano), Mariagrazia Pellerino (designazione Città di Torino), Lorenzo Pozza (designazione CCIAA di Milano).Il plenum del Consiglio Generale si raggiungerà con ledi: Città di Torino, CCIAA di Torino, Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, Città di Genova. Tali designazioni dovranno pervenire entro il 17 giugno 2024.