Fidia, il Tribunale di Ivrea estende il periodo di concordato preventivo

Fidia

(Teleborsa) -, società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, ha reso noto che il Tribunale di Ivrea ha accolto l'istanza didel termine, originariamente fissato al 31 marzo 2021, e ha assegnato il nuovo termine al 31maggio 2021, per la presentazione dellaLa proposta conterrà gli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche al fine di completare gli approfondimenti incorso e valutare tutti i nuovi scenari che si stanno delineando alla luce dei colloqui con taluniLa società ricorda anche che il CdA, riunitosi il 31 marzo, ha deliberato dial 31 dicembre2020, originariamente prevista per il12 Aprile, a data ancora da definire, che sarà comunicata al mercato non appena individuata.