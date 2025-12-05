Fidia, convertite 10 obbligazioni del POC: emesse 909.090 nuove azioni

Fidia

(Teleborsa) -, società attiva nelle tecnologie di controllo numerico e quotata su Euronext Milan, ha comunicato la conversione di(POC) riservato aLa richiesta di conversione, pervenuta oggi, è avvenuta al prezzo di, comportando l’emissione di, ammesse direttamente alle negoziazioni sulla base del prospetto informativo del 19 giugno 2025.Alla data odierna, il POC risulta sottoscritto per, mentre l’eseguito ammonta a, con 25 obbligazioni ancora da convertire. L’attestazione della parziale esecuzione dell’aumento di capitale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino.A seguito dell’operazione ilsalirà ae ilraggiungerà