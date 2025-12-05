Milano 17:35
Fidia, convertite 10 obbligazioni del POC: emesse 909.090 nuove azioni
(Teleborsa) - Fidia, società attiva nelle tecnologie di controllo numerico e quotata su Euronext Milan, ha comunicato la conversione di 10 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (POC) riservato a Global Growth Holding Limited.

La richiesta di conversione, pervenuta oggi, è avvenuta al prezzo di 0,11 euro per azione, comportando l’emissione di 909.090 nuove azioni Fidia, ammesse direttamente alle negoziazioni sulla base del prospetto informativo del 19 giugno 2025.

Alla data odierna, il POC risulta sottoscritto per 3,5 milioni di euro, mentre l’aumento di capitale eseguito ammonta a 3,25 milioni, con 25 obbligazioni ancora da convertire. L’attestazione della parziale esecuzione dell’aumento di capitale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino.

A seguito dell’operazione il capitale sociale salirà a 9.097.761,90 euro e il numero totale di azioni raggiungerà 22.798.485.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
