Fidia, convertite 10 obbligazioni del POC: emesse 909.090 nuove azioni

(Teleborsa) - Fidia
, società attiva nelle tecnologie di controllo numerico e quotata su Euronext Milan, ha comunicato la conversione di 10 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile cum warrant
(POC) riservato a Global Growth Holding Limited
.
La richiesta di conversione, pervenuta oggi, è avvenuta al prezzo di 0,11 euro per azione
, comportando l’emissione di 909.090 nuove azioni Fidia
, ammesse direttamente alle negoziazioni sulla base del prospetto informativo del 19 giugno 2025.
Alla data odierna, il POC risulta sottoscritto per 3,5 milioni di euro
, mentre l’aumento di capitale
eseguito ammonta a 3,25 milioni
, con 25 obbligazioni ancora da convertire. L’attestazione della parziale esecuzione dell’aumento di capitale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino.
A seguito dell’operazione il capitale sociale
salirà a 9.097.761,90 euro
e il numero totale di azioni
raggiungerà 22.798.485
