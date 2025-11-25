Heila Cranes chiude in anticipo il concordato con sostegno di Tyche Bank

(Teleborsa) -, società emiliana specializzata nella progettazione e produzione di gru marine e offshore (controllata al 100% dal fondo Ibla Industries II, promosso da Ibla Capital), ha, chiudendo con due anni di anticipo la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.Grazie ai risultati raggiunti dopo l'acquisizione e al s(banca del territorio specializzata in procedure concorsuali, finanza d'impresa, acquisto e gestione crediti fiscali, NPL e UTP) la società ha ripagato i creditori senza attendere la scadenza del 2027, prevista dal piano concordatario approvato con l'adesione dell'80% degli aventi diritto.Heila Cranes progetta, produce e commercializza, da oltre 40 anni, un'ampia gamma di gru marine, standard e personalizzate. Dopo uninternazionali, con l'acquisizione da parte del fondo Ibla Industries II è stato avviato un piano di rilancio che ha permesso alla società di tornare a crescere e a generare redditività."Il risultato raggiunto da Heila Cranes rappresenta un caso esemplare di come il risanamento, se accompagnato da un piano industriale serio e da una governance solida, possa restituire valore a un'azienda e al suo territorio - ha dichiarato- Siamo orgogliosi di aver contribuito a salvaguardare un'eccellenza italiana e a creare le condizioni per una nuova fase di sviluppo, che guarda con fiducia ai mercati internazionali"."Per Heila Cranes, il finanziamento consente un'uscita anticipata dal concordato e segna il ritorno a pieno titolo in bonis, con effetti immediati sul piano operativo, reputazionale e strategico - ha aggiunto- Per Tyche Bank, l'operazione costituisce un esempio emblematico del nostro approccio nelle special situations: intervenire in modo mirato e tempestivo a supporto di realtà industriali solide, con potenziale di crescita e resilienza dimostrata".