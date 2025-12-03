Rekeep: Tribunale di Palermo rigetta richiesta misura cautelare nei confronti della controllata Servizi Ospedalieri

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato in data 14 novembre 2025
, Rekeep
informa che il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare
nei confronti della controllata Servizi Ospedalieri S.p.A.
avanzata dalla Procura in relazione all'inchiesta in corso relativa alla gara per il servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura di strumentario chirurgico all’A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli e che vede la controllata sottoposta a indagini ai sensi degli articoli 24 comma primo e 25 comma secondo del D. Lgs. 231/2001.
Rekeep conferma, dunque, che non è stata adottata da parte di qualsivoglia autorità competente alcuna misura tesa a limitare l’operatività della controllata
e che quest’ultima sta lavorando al fianco dei propri consulenti per approntare le opportune misure volte alla difesa dei propri interessi e delle proprie ragioni.