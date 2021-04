Nasce InvestoPro Sim: realtà frutto della collaborazione di MarketWall con AnalytixInsight e Intesa

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, fintech specializzata in soluzioni per la finanza e il trading, assieme alla canadeseedhanno costituito la nuova società d’intermediazione mobiliare, una realtà altamente innovativa dedicata agli investitori privati che intendono gestire in autonomia i loro patrimoni, caratterizzata dall’ampiezza degli strumenti e delle offerte d’investimento, dalla qualità del flusso informativo e dalla capacità di offrire soluzioni digitali avanzate.InvestoPro Sim, ricevuta l’autorizzazione a operare da parte di Consob, ha subito lanciatoche comprende analisi finanziarie, notizie, ricerche, format educativi e altri contenuti esclusivi realizzati da team di esperti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Grazie al varo di una fase beta negli scorsi mesi, InvestoPro.comal mese in tutto il mondo attraverso i suoi canali: sito web, social network, smart tv, app mobile e progressive web app.avranno presto l’opportunità die attivare il servizio di trading online con le loro credenziali.InvestoPro.com è unaaratterizzata da un’usabilitàcon un alto livello di personalizzazione: gli investitori possono infatti costruire la propria user experience su misura, combinando funzionalità e contenuti a seconda delle loro peculiari esigenze, grazie a strumenti molto semplici e intuitivi. E' poi anche undi terze parti che ampliano e potenziano l’offerta dei servizi informativi a supporto delle decisioni di investimento. La piattaforma dedica ampio spazio alla formazione ed è dotata di una funzionalitàche permette di mettere in pratica quanto appreso e fare esperienza senza correre rischi, investendo un capitale virtuale., Ceo di MarketWall e InvestoPro Sim, ha affermato che la creaizone della nuova Sim rappresenta il "primo passo in un percorso più ampio di disruptive innovation che vedrà a breve l’offerta di servizi di pagamento, social trading e molto altro""InvestoPro offre ai suoi utenti contenuti educativi e strumenti informativi che non hanno eguali nel settore, perché coniugano intelligenza artificiale e contenuti creati da funzioni di machine-learning basati sulle loro decisioni di investimento", ha sottolineato, CEO di AnalytixInsight, agigungendo che, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha spiegato "la partnership con InvestoPro, neonata Sim della nostra partecipata fintech MarketWall, ci consente di completare la nostra offerta digitale fornendo ai clienti, in particolare a quelli che desiderano gestire in autonomia una parte del loro patrimonio, una piattaforma di trading di nuova generazione, dotata dei migliori strumenti informativi, formativi e di compravendita".