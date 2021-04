Def e scostamento di Bilancio, arrivano i via libera di Camera e Senato

(Teleborsa) - È arrivato l'ok diallochiesto dal governo al Parlamento. A Montecitorio sono stati conteggiati 492 sì, 1 voto contrario e 1 astenuto mentre ia Palazzo Madama sono stati 242, con 3 no e nessuna astensione. L'ulteriore indebitamento ammonta aper l'anno 2021 e circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033.I 40 miliardi di euro verranno destinati al prossimo dl Sostegni. Nelle intenzioni del Governo Draghi dovrebbe essere l'ultimo decreto economico della fase emergenziale a meno che non si riesca a superare la crisi sanitaria nei prossimi mesi.Camera dei Deputati e Senato hanno dato il via libera anche alla risoluzione di maggioranza sul(Def): 438 voti favorevoli e 50 contrari a Montecitorio; 213 sì, 30 no e due astensioni a Palazzo Madama.