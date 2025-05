Mondo TV, redditività inferiore al budget al 30 aprile. Ricavi in linea

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha comunicato che ialsi attestano a 564 mila euro, in linea con quanto previsto nel budget del periodo (550 migliaia, pari al 35% circa del budget annuale). L'assenza di scostamenti è da attribuire alla programmazione commerciale e produttiva già pianificata nei mesi precedenti.si attestano ad un importo leggermente superiore rispetto al budget (515 migliaia contro 345 previsti), con uno scostamento negativo di 170 migliaia (+49%). Questo scostamento è da attribuire prevalentemente a costi professionali e di struttura che si concentrano nella prima parte dell'anno; inoltre, non sono ancora pienamente visibili gli effetti della politica di contenimento dei costi, attualmente in corso di implementazione. Si evidenzia anche che nel delta dei costi di struttura influiscono anche i costi della procedura ovvero l'inserimento di due ulteriori figure (per la predisposizione del piano di risanamento e per l'attestazione) e quindi di ulteriori costi, avvenuto ad inizio anno e non previsto nel budget previsionale.L'risulta pari a 49 migliaia, inferiore rispetto al budget di periodo (205 migliaia), con uno scostamento negativo di 156 migliaia. L'si attesta a -370 migliaia, a fronte di un valore atteso di -254 migliaia, con uno scostamento negativo di 116 migliaia per effetto di tutto quanto sopra esposto Gli ammortamenti risultano pari a 419 migliaia, in linea con le attese. Ilè pari a -466 migliaia, a fronte di una perdita prevista di -304 migliaia, con uno scostamento negativo di 162 migliaia.