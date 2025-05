ESA studia azioni e scenari alternativi per programmi impattati da tagli a bilancio NASA

(Teleborsa) - L'(ESA) sta. L'ESA "rimane aperta alla cooperazione con la NASA sui programmi destinati alla riduzione o alla cessazione, ma sta comunque valutando l'impatto con i nostri Stati Membri in preparazione del Consiglio dell'ESA di giugno", ha commentato il Direttore Generale dell'ESA, Josef Aschbacher.L'ESA e la NASA vantano una lunga storia di partnership di successo, in particolare nell', dove svolgonoAl Consiglio dell'ESA di giugno, sulla base di ulteriori sviluppi, "si valuteranno con i nostri Stati membriper i programmi ESA interessati e per l'industria europea correlata", ha sottolineato Aschbacher. Più avanti nel corso dell'anno, l'ESA terrà il suo Consiglio a livello ministeriale, determinata ad accrescere il potenziale dell'Europa nello spazio, a beneficio finale dell'Europa, degli Stati membri dell'ESA e dei loro cittadini.L'ESA ricorda che, il 2 maggio 2025, l'Ufficio di Gestione e Bilancio della Casa Bianca ha pubblicato una versione "snella" della Richiesta di Bilancio del Presidente (PBR) per l'anno fiscale 2026. La. La pubblicazione della Richiesta di Bilancio segna l'inizio del processo di stanziamento al Congresso degli Stati Uniti, che culminerà con la firma da parte del Presidente del disegno di legge di bilancio approvato dalla Camera e dal Senato.