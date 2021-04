Caltagirone Editore, ok assemblea a bilancio e rinnovo CdA

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti dellaha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 e su proposta del Consiglio di Amministrazioneper l’esercizio 2020.I soci inoltre, hannofino all’approvazione del bilancio al 31.12.2023 che sarà composto da 11 membri. Dall’unica lista presentata dall’azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Mario Delfini, Francesco Gianni, Albino Majore, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro.I Consiglieri Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.L’Assemblea haper il triennio 2021-2023 che resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2023. Dall’unica lista presentata dall’azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Antonio Staffa che assume la carica di Presidente, Dorina Casadei e Edoardo Rosati quali sindaci effettivi, Fabiana Flamini e Gerardo Pennasilico quali Sindaci Supplenti.Al termine dei lavori assembleari si è riunito, conferendo i relativi poteri.Il Consiglio ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo agli amministratori Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro.Il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato, per il triennio 2021-2023, i componenti del Comitato controllo e rischi che sarà composto dai Consiglieri Massimo Confortini (Presidente), Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Mario Delfini e Albino Majore, ed i componenti del Comitato degli Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate che saràcomposto dai Consiglieri Francesco Gianni, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Federica Barbaro.