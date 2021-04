Calcio si blinda, FIGC vara norma anti-Superlega

(Teleborsa) - A pochi giorni dal "grande" strappo delle Top 12 europee – tra le italiane– pronte a creare la Superlega, arriva ladellaSu proposta del Presidente della Figc Gabrieleilha votato l'inserimento di una norma anti-Superlega: "Ai fini della iscrizione al campionato - si legge nel testo che sarà inserito attraverso una modifica dell'articolo 16 delle Noif (Norme Organizzative Interne, ndr) - la società si impegna. La partecipazione a campionati di natura privatistica "comporta la decadenza dell'affiliazione", prosegue il testo nella parte sanzionatoria.L'ok della Figc servirà anche per l'adesione a"Quanto alla normachi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa,", ha chiarito il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del consiglio federale. Che ha aggiunto: "Chi ha interpretato la Superlegaspiega il Presidente sottolineando tuttavia che "al momento non abbiamo notizia di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma verrà inserita nelle licenze nazionali e poi sarà incardinata nel codice di giustizia sportiva. Se, entro la scadenza delle domande ai campionati nazionali, qualcuno aderisce ad altri campionati di natura privatistica,