Diasorin colloca con successo prestito senior unsecured equity-linked

DiaSorin

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028, emesse per un ammontare di 500 milioni di euro."Siamo molto orgogliosi di aver concluso con successo questa operazione che costituisce un passo importante per l’acquisizione di Luminex", ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, aggiungendo che la struttura finanziaria dell'operazione "risultaestremamente interessante e competitiva e riflette il continuo riconoscimento della nostra strategia da parte della comunità finanziaria, valorizzando la nostra capacità di creare una crescita credibile e sostenibile nel medio-lungo termine".Il prezzo di conversione iniziale è pari a 210,9339 euro e incorpora un premio di conversione del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni in Borsa.Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie subordinatamente all’approvazione di una delibera di aumento di capitale riservato esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni. Nel caso di mancata approvazione dell’Aumento di Capitale entro il 31 dicembre 2021 (la “Long-Stop Date”), DiaSorin potrà rimborsare integralmente, e non solo parzialmente, le Obbligazioni,ad un importo pari al maggiore tra il 102% dell’importo nominale delle Obbligazioni, e il 102% del c.d. Fair Bond Value delle Obbligazioni (come definito nei Terms and Conditions delle Obbligazioni).Le Obbligazioni, emesse in forma nominativa e con taglio minimo unitario di 100.000 euro, non matureranno alcun interesse e saranno sottoscritte ad un prezzo di emissione pari al 100% del loro valore nominale. Salvo che non siano state precedentemente rimborsate, convertite o acquistate e cancellate, le Obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale alla, o in prossimità della, scadenza del 5 maggio 2028 (7 anni).Il regolamento delle Obbligazioni avverrà in data 5 maggio 2021. L’Emittente presenterà richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul mercato Vienna MTF gestito dalla Borsa di Vienna entro 90 giorni dalla Data di Emissione.Citigroup Global Markets Limited ha agito in qualità di Sole Global Coordinator nel contesto del Collocamento. itigroup Global Markets Limited, BNP PARIBAS, Mediobanca and Unicredit Corporate e Investment Banking hanno agito in qualità di Joint Bookrunners nell’ambito dell’Offerta.