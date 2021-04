Spazio, lancio primo modulo stazione cinese Tiangong

(Teleborsa) -del mattino, ora italiana, di giovedì 29 apriledenominato Tianhe-1 della nuovaLa partenza è avvenutaa bordo del vettore Lunga Marcia 5B modificato con eliminazione del secondo stadio per ricavare spazio per il carico utile. Alla messa in orbita del, con massa di 22,5 tonnellate e derivato dal modulo russo Zvezda attraccato alla ISS, seguiranno i lanci dei moduliprevisti alla fine del 2022, che formeranno e completeranno la stazione Tiangong, destinata a restare operativa per almeno dieci anni.La stazione cinese sarà servita dalleu e dalla. La prima missione cargo è in calendario il 20 di maggio 2021, mentre la prima missione con astronauti è prevista a metà giugno.