Neosperience, controllata Value China diventa partner in Europa di Xiaohongshu

Neosperience

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha comunicato che la, azienda attiva nel digital marketing per il mercato cinese, ha(Little Red Book) e ha organizzato il primo seminario europeo dedicato alle aziende occidentali per lanciare la piattaforma di social commerce cinese.È lache Xiaohongshu assegna questa certificazione ad un'azienda europea, a dimostrazione dell'eccellenza dei servizi offerti da Value China, si legge in una nota."Essere stati scelti come primo partner europeo di Xiaohongshu conferma la validità della nostra strategia di supporto delle aziende occidentali verso la Cina e apre nuovi orizzonti di crescita per Neosperience - ha dichiarato- Questa certificazione ci permetterà di offrire ai nostri clienti un livello superiore di personalizzazione e una gamma di servizi ancora più efficaci e profittevoli, contribuendo al miglioramento della performance complessiva del gruppo".