Eventi e scadenze del 30 aprile 2021

(Teleborsa) -Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Risultati finanziari del 1° trimestre 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 3 maggio 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e nomina del Consiglio di Amministrazione (unica convocazione). Comunicato stampa sugli esiti assembleari- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna al 31 dicembre 2020 e della destinazione degli utili (tra il 30 aprile e il 7 maggio 2021)- CDA: Bilancio- CDA: Disamina e approvazione KPI del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 (unica convocazione)- Assemblea: BilancioDichiarazione IVA 2021 - Presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020.Tasse Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Aprile 2021 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Aprile 2021.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.IVA - Rimborso trimestrale/compensazione - Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-04-2021Canone Rai (esonero) - Ultimo giorno per inviare la domanda di esonero dal pagamento del canone Rai. Ne hanno diritto i contribuenti pari o superiori a 75 anni, in possesso dei requisiti previsti. La domanda di esenzione va inviata con raccomandata, o consegnata direttamente presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.Esterometro 2021 - Scadenza per l'invio della comunicazione Esterometro relativo al primo trimestre 2021 (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia)UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.Dichiarazione dei redditi 2020 - Versamento del secondo acconto o acconto in unica soluzione di Irap, Irpef, e Ires 2020.