Eventi e scadenze: settimana del 29 aprile 2024

Domenica 28/04/2024

Lunedì 29/04/2024

A2A

Abc Company

Acquazzurra

Ala

Alfio Bardolla

Alfonsino

Alkemy

Allcore

Altea Green Power

Arterra Bioscience

Askoll Eva

B&C Speakers

Banca Profilo

Beewize

Beghelli

Biesse

Bifire

Bolognafiere

Brioschi

Cembre

Centrale del Latte d'Italia

CIR

Circle

Class Editori

Cleanbnb

Cloudia Research

Cofle

Comal

Convergenze

Copernico

Crowdfundme

Cyberoo

Defence Tech Holding

Destination Italia

Dhh

Digital Value

Dotstay

Edil San Felice

Ediliziacrobatica

E-Globe

Egomnia

El.En

Elsa Solutions

Emak

Emma Villas

Energy

Eprcomunicazione

Erredue

Esautomotion

Espe

Eurotech

Execus

Farmacosmo

Fos

Franchetti

Franchi Umberto Marmi

Friulchem

G Rent

G.M. Leather

Gabetti

Garofalo Health Care

Giglio.Com

Gismondi 1754

GPI

High Quality Food

I.M.D. International Medical Devices

Il Sole 24 Ore

Ilpra

Immsi

Industrie Chimiche Forestali

Iniziative Bresciane

Innovatec

International Care Company

IRCE

Italian Exhibition Group

Ivision Tech

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Lemon Sistemi

Leone Film Group

Lindbergh

Logitech International

Lottomatica

LU-VE Group

Magis

Maps

Mondo TV

Monnalisa

Monrif

MutuiOnline

Newlat Food

Notorious Pictures

Nusco

NVP

Omer

Openjobmetis

Orsero

Palingeo

Pasquarelli Auto

Philogen

Piovan

Planetel

PLC

Portobello

Pozzi Milano

Premia Finance

Racing Force

Rai Way

Ratti

Redfish Longterm Capital

Relatech

Res

Reway Group

Riba Mundo Tecnologia

Rosetti Marino

S.I.F. Italia

Saras

Seco

Sg Company

Shedir Pharma Group

Siav

Societa' Editoriale Il Fatto

Softlab

Solutions Capital Management Sim

Somec

Sostravel.Com

Spindox

Talea Group

Tamburi

Tenax International

The Italian Sea Group

Tmp Group

Toscana Aeroporti

Tps

Trawell Co

Tweppy

Ucapital24

Unicredit

Valtecne

Vimi Fasteners

Xenia Hotellerie Solution

Yakkyo

Yolo Group

Zignago Vetro

Martedì 30/04/2024

3M

Amazon

Coca Cola

Denny's

Italian Exhibition Group

Lottomatica

McDonald's

Nexi

Paypal

Starbucks

Stellantis

Stellantis

Sysco

Unicredit

Mercoledì 01/05/2024

eBay

First Solar

Kraft Heinz

Marriott International

Mastercard

Netgear

Paramount

Pfizer

Yum! Brands

Giovedì 02/05/2024

Apple

Goodyear Tire & Rubber

Moody's

Wendy's

Venerdì 03/05/2024

Air France-Klm

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -- Il G7 sotto la presidenza italiana si svolgerà a Torino. Temi principali che verranno affrontati: decarbonizzazione e sicurezza, anche con ricerca e sviluppo per un nucleare più sostenibile con orizzonte 2040-2050- Riunione informale del Consiglio “Affari generali”- Lussemburgo - I ministri dell'Agricoltura discuteranno delle risposte all'attuale situazione nel settore agricolo, di questioni agricole relative al commercio e sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione nell'ambito della PAC11:00 -- Conferenza stampa online di presentazione del bilancio 2023, durante la quale saranno illustrati i primi risultati del Piano di Investimenti 2023/27. Interverranno Mario Cifiello, Presidente Coop Alleanza 3.0, e Milva Carletti, Direttrice Generale Coop Alleanza 3.011:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di marzo 202417:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra una delegazione delle Organizzazioni sindacali del Labour7- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Asta medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 in prima convocazione.- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q4 FY24- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2023 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della Trimestrale consolidata al 31 3 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Inizia la riunione di politica monetaria- Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 1° trimestre 202411:00 -- Cosenza - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita al Distretto Agroalimentare, in occasione della celebrazione della "Festa del Lavoro"11:30 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 in seconda convocazione.- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea Ordinaria- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Consegne e ricavi del primo trimestre 2024- Appuntamento: Live webcast e conference call- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 1Q24 (pubblicazione risultati e conference call)- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Jakarta chiusa per festività- Borsa di Singapore chiusa per festività- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Libano - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, insieme al presidente di Cipro Nikos Christodoulides, incontrerà il primo ministro libanese Najib Azmi Mikati e il presidente del Parlamento Nabih Berri- Ippodromo Militare "Gen. C.A. Pietro Giannattasio", Roma – L'Esercito italiano festeggia un anniversario significativo: i 163 anni della propria Costituzione. Interverranno alcune tra le più alte cariche istituzionali- Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 marzo 2024- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Bilancio finanza pubblica della Francia- Francia - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito11:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno 202411:00 -- Sede Rai Radio, Roma - Conferenza stampa per presentare le iniziative che animeranno il calendario della manifestazione, diffuse su tutto il Paese, nonché i principali eventi, suddivisi in sei tappe, organizzati dall’ASviS- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2024