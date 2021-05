Criptovalute, S&P lancia indici su Bitcoin ed Ethereum

(Teleborsa) - Il poderoso rally messo a segno dalle criptovalute e la loro affermazione quale asset class hanno spintoa coprire anche questo segmento nascente di mercato, che mostra buone prospettive. L'agenzia ha così lanciatoper replicare l'andamento di questo settore, aggiungendosi alle esperienze precedenti di Bloomberg e Galaxy Digital Capital Management.Nascono, per replicare la performance delle due più note criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, assieme ad un terzo indice più generico battezzato, per approssimare la performance combinata delle due valute elettroniche.Gli indici si basano su, società di dati relativi alle criptovalute, che determina i prezzi con una, usando il fair market value in una data ora ed in modo retroattivo, così da ricostruirne l'andamento dal 2014. I dati di Lukka consentiranno didel valore e non l'andamento dell'asset sottostante."Con asset digitali come le criptovalute che stanno diventando una classe di investimento in rapida crescita, è il momento giusto per benchmark indipendenti, affidabili e di facile utilizzo", ha affermato, responsabile globale dell'innovazione e la strategia presso S&P Dow Jones Indices.Di sicuro, la creazione di benchmark per le criptovalute da parte di S&P avrà un indubbio vantaggio, ovvero quello dper la creazione diAl momento,segna un valore di 7.278,31 punti e un ritorno da inizio anno di +87,1%, mentresi attesta a 30.396,87 punti con una performance pari a +357,9% ead un valore di 5.720,79 punti con una performance di +123,9%.