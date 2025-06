Criptovalute, sempre più aziende puntano su Bitcoin

(Teleborsa) - La scorsa settimana, le società che detengonotra i propri asset hanno acquistato complessivamente oltre 11.000 BTC, un dato che include anche l’acquisto da parte di MSTR reso pubblico lunedì 16 giugno. Questo volume di acquisti è più del doppio rispetto al tasso medio settimanale di produzione di nuovi bitcoin, che si aggira intorno ai 5.250 BTC. Si tratta di un’rispetto alla tendenza osservata finora nel 2025: dall’inizio dell’anno, infatti, le aziende che detengono Bitcoin in tesoreria hanno accumulato oltre 168.000 BTC, a fronte di una produzione complessiva di circa 126.000 BTC nello stesso periodo. Lo rileva il, report a cura di Cristopher Bendiksen, Bitcoin Research Lead di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.Allo stesso tempo, cresce in modo sempre più rapido il numero di aziende che scelgono di adottare strategie di tesoreria incentrate sul Bitcoin. Solo negli ultimi sette giorni, più di dieci nuove società hanno annunciato piani di accumulo – seppur con dimensioni e approcci differenti – portando il numero totale di aziende che hanno scelto questo tipo di strategia a oltre 160.Attualmente, le aziende quotate in borsa che includono Bitcoin nelle proprie strategie di tesoreria detengono complessivamente più di 830.000 BTC, pari a circa il 4% dell’intera offerta di Bitcoin. A queste si aggiungono le aziende non quotate, che controllano altri 290.000 BTC, equivalenti a circa l’1,4% del totale.Questo crescente entusiasmo, spiega il report, sembra essere alimentato, almeno in parte, dalla tendenza dei mercati azionari a premiare con valutazioni particolarmente elevate le società che investono in Bitcoin, con il mercato che tende a valutare queste azioni ben al di sopra del valore netto dei bitcoin detenuti per ogni singola azione.