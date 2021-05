Eurozona conferma espansione con recupero servizi

(Teleborsa) -, confermando l'uscita dal tunnel della recessione, grazie al miglioramento del manifatturiero e del terziario, che è tornato in zona espansione con la fine dei nuovi lockdown. Lo confermano gli ultimi dati del PMI dei servizi pubblicati daAd aprile l'indicedell'Eurozona è tornato in area crescita, risultando superiore ai 50,3 punti del consensus. Il, che incorpora anche l'ultimo record storico del manifatturiero, si attesta così ae risulta migliore dei 53,7 del consensus.invece vede il, in calo dai 48,6 del mese precedente e sotto le attese (49,8 punti), mentre l'indice composito peggiora a 51,2 punti da 51,9. Laregistra un incremento delda 48,2, ma delude il consensus (50,4), e del composito a 51,6 da 50 (consensus 51,7). Lavede calare ilda 51,5 (sotto il consensus di 50,1), mentre il composito passa a 55,8 da 57,3 (atteso 56). Infine, lasegnala un Pda 48,1 e fa meglio delle attese (50 punti)."Nel econdo trimestre l’eurozona uscirà dalla doppia recessione", conferma, capo economista di IHS Markit, aggiungendo che "alla straordinaria performance del manifatturiero, alimentata dall’impennata della domanda nazionale ed estera, si aggiungono segnali di un settore terziario che sta tornando in espansione"."L’intensità della ripresa (del terziario, Ndr) dipenderà ovviamente da quanto le restrizioni verranno allentate considerandoche quelle relative agli spostamenti oltre confine nazionale potrebbero restare ancora per qualche tempo", afferma l'economista indicando che le pressioni inflazionistiche, più forti nel manifatturiero, sono ancora "modeste" nei servizi.