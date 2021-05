Eventi e scadenze del 7 maggio 2021

Banca Sistema

(Teleborsa) -Innovation Village 2021 - La sesta edizione di Innovation Village, il network sull’innovazione, sarà interamente digitale. Principali temi saranno Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere. L'evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione CampaniaState of the Union 2021 - L'Europa in un mondo che cambia - La conferenza si svolgerà a Firenze e affronterà le sfide e le opportunità per l'Europa tra le crescenti preoccupazioni sui beni comuni globali e l'emergenza climatica, un mutevole equilibrio di potere economico e geopolitico, grandi sfide al multilateralismo. Discorso di apertura di Ursula von der Leyen. Il 7 maggio Christine Lagarde parlerà con George Papaconstantinou sull'economia globale. Intervento conclusivo di Luigi Di MaioG20 - Secondo Sherpa Meeting - TorinoRating sovrano - Italia- Moody's pubblica la revisione del merito di creditoVertice internazionale - Social Summit a Porto con il Primo Ministro portoghese António Costa e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre ai Capi di Stato o di governo dell'UE, istituzioni dell'UE, parti sociali e stakeholdersBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaRating sovrano - Danimarca - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Austria e Francia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call di commento dei risultati consolidati del gruppo al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020- CDA: Approvazione delle informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti