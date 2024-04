Banca Sistema, CdA conferma Garbi amministratore delegato

Banca Sistema

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, rinnovato in seguito a quanto deliberato oggi dall'assemblea degli azionisti, ha, conferendogli le necessarie deleghe. Garbi mantiene la posizione di Direttore Generale della Banca. Con la predetta delibera, si legge in una nota della banca, "vienedi Banca Sistema".Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la, e dei componenti del Comitato per le Nomine nelle persone di Francesca Granata (Amministratore indipendente e non esecutivo), Daniele Bonvicini(Amministratore indipendente e non esecutivo) e Maria Leddi (Amministratore indipendente e non esecutivo).