Eventi e scadenze: settimana del 6 maggio 2024

(Teleborsa) -- New York - Il Presidente Mattarella andrà in visita alle Nazioni Unite- Parigi - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea partecipa al vertice trilaterale con Mr Emmanuel Macron, Presidente della Francia, e Xi Jinping, Presidente della Repubblica Popolare Cinese- Camera dei Deputati - La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato ospiterà la riunione del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell’Assemblea. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Camera Fontana, i Ministri Tajani, Crosetto e Pichetto Fratin e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Cavo Dragone- Ita-coin; €-coin10:00 -- Senato - Presentazione del documento “Da conciliazione a costrizione: il part-time in Italia non è una scelta. Proposte per l’equità di genere e la qualità del lavoro”, del Forum Disuguaglianze e Diversità. Il report contiene un’analisi di dati disponibili, delle elaborazioni che costruiscono una fotografia del fenomeno del part-time involontario e alcune proposte di policy per contrastarlo10:30 -- Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti partecipa al Festival del cambiamento a Trieste14:30 -- Bilaterale del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti con il ministro dell’economia israeliano Nir Barkat al MEF17:30 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 1° trimestre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31/12/2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine dell’Assemblea- Assemblea: Bilancio di esercizio 2023; • Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2023- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Trimestrale consolidata al 31 3 2024- Ottava edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Parma - 22esima edizione della manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy, frutto della collaborazione tra Fiere di Parma e Federalimentare.- Pubblica l'outlook sull'energia- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- I ministri terranno un dibattito orientativo sulla parità, donne nella vita pubblica, emancipazione economica e indipendenza finanziaria delle donne, direttiva sulla parità di trattamento e varie09:00 -- Bruxelles - I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina, sulla Palestina, sull'impegno dell'UE nei contesti fragili o politicamente distanti, su temi di attualità e varie09:00 -- Palazzo Rospigliosi, Roma - Evento finale di presentazione del Rapporto Strategico della Community Smart Building 2024 di The European House – Ambrosetti. Parteciperanno esponenti del mondo delle istituzioni italiane ed europee e rappresentanti della business community10:00 -- Condizioni di vita e reddito delle famiglie - Anno 202310:00 -- Nuvola di Fuksas, Roma - Evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dove i principali rappresentanti di Governo, politica e istituzioni si incontreranno con i professionisti per un confronto su PNRR, economia, fisco, sostenibilità, crisi d’impresa e collegio sindacale. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Giorgia Meloni, dei ministri Fitto, Sangiuliano, Santanchè, Nordio e dei viceministri Sisto e Leo10:45 -- Università di Firenze - Conferenza stampa per la presentazione del prossimo Festival del Lavoro 2024. Con l'occasione saranno presentati i contenuti della ricerca “Capitale umano e transizione tecnologica. L’innovazione di competenze che serve alle imprese”, l’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro11:30 -- Palazzo Madama - Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea, svolgono l'audizione di Lilia Cavallari, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio14:00 -- Presso CIBUS - Assemblea Pubblica di Federalimentare "L’Industria alimentare italiana: opportunità e sfide nell’Europa del futuro". Verrà presentata inoltre la Ricerca Federalimentare - Censis, "L'industria alimentare tra Unione europea e nuove configurazioni globali". Interviene, tra gli altri, il Ministro Urso15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti interviene alla presentazione del secondo MIND Annual Report in videocollegamento- Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive del primo trimestre al 31 marzo 2024- Appuntamento: Annuncio risultati e Conference Call- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2024- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati al 31 marzo 2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del comunicato stampa contenente un’informativa trimestrale con informazioni selezionate indicative dell’andamento dell’attività relativa al I trimestre 2024 (posizione finanziaria netta e stato di avanzamento dei trials principali di NidlegyTM e Fibromun)- CDA: Approvazione dei principali indicatori economico-finanziari relativi al I trimestre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2023- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 1Q24 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea - Virtuale- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia- La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, si svolge al Rimini Expo Centre e raccoglie 1400 espositori, (40% esteri) e 1500 top buyer da tutto il mondo, saloni tematici e un centinaio di eventi. A inaugurare la fiera alle ore 11 il Ministro Francesco Lollobrigida. Sarà presente anche il ministro Adolfo Urso08:30 -- Discussione emendamenti Superbonus con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti presso la Commissione finanze del Senato09:30 -- Sala Conferenze Internazionali, Farnesina - L’evento è organizzato dalla Farnesina con Agenzia ICE e Confindustria Assafrica & Mediterraneo. Parteciperanno rappresentanti di 47 associazioni imprenditoriali africane, provenienti da 21 Paesi e degli esponenti delle omologhe associazioni italiane. Intervento di apertura del Vice Presidente del Consiglio, Antonio Tajani10:45 -- "Lavoro, Comunità, Futuro: la funzione sociale della cooperazione" l’Assemblea nazionale elettiva di Confcooperative si terrà al Teatro dell’Opera a Roma- Alla relazione di apertura del presidente Maurizio Gardini seguiranno gli interventi dei vicepremier Tajani e dei ministri Urso, Calderone, Fitto e Locatelli11:00 -- Evento digitale - ENGIE, con il Politecnico di Milano, presenta lo studio “Roadmap to 2030: scenari e indicazioni di policy alla luce dei nuovi target di decarbonizzazione”. Interverranno, tra gli altri, il CEO di ENGIE Italia, i Presidenti di ARERA e GSE e il Ministro Pichetto Fratin11:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg15:00 -- La Commissione Politiche UE, in merito all'indagine conoscitiva sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese, svolge l'audizione di Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR15:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati17:00 -- Il convegno si svolge presso la Sala della Regina. Saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del Ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Conclude Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. Appuntamento organizzato dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con la Fondazione Craxi20:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l’audizione dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, e del direttore generale corporate della Rai, Giampaolo Rossi- CDA: Esame dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2024- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Primo Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024 - Dopo la riunione del CDA seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- Assemblea: Bilancio- CDA: Esame dell’andamento dei ricavi nel primo trimestre dell’esercizio 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Trimestrale Consolidata al 31.03.2024- CDA: Risultati del I trimestre 2024- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio18:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati consolidati del Gruppo BPER al 31 marzo 2024 con l'AD Gianni Franco Papa- Auditorium della Conciliazione, Roma - L’evento dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare, per un un confronto con le personalità di spicco del mondo politico, economico, delle imprese e della società civile. Presenti, tra gli altri, i ministri Giorgetti e Roccella- Il G7 sotto la presidenza italiana si svolgerà a Venezia. Alla Riunione ministeriale Giustizia parteciperanno i ministri della Giustizia di Usa, Canada, Francia, Germania, Giappone, RegnoUnito e Italia10:00 -- Palazzo Brancaccio, Roma - Incontro promosso da Fondazione The Bridge, Università di Pavia e Università di Milano, per un confronto sulla necessità di una riforma della sanità in Italia con stakeholder di alto profilo – clinici, politici, istituzioni e altre figure chiave del settore10:30 -- Roma, Via Caetani - Deposizione di una corona sotto la lapide dell'on. Aldo Moro in occasione del 46° anniversario dell'uccisione dello Statista, da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. Presenti il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana11:00 -- Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana partecipano alla Celebrazione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:15 -- Auditorium di Roma - Seminario della Consob al quale interverranno, tra gli altri, Piero Cipollone (membro Comitato Esecutivo BCE), Paolo Savona (Presidente Consob), Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana) e Alessandra Perrazzelli (Vice DG Banca d’Italia)17:00 -- Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti incontra il presidente del Saudi Italian Business Council, Kamel Al Munajjed al MEF- Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione prima trimestrale 2024- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei Ricavi operativi consolidati e “Booking” al 31 marzo 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive I trimestre esercizio 2024- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31.03.2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 31.3.2024 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati 1Q24 e conference call- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q1-24- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Esame dei Ricavi al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel primo trimestre dell’esercizio 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 31.03.2024 - Presentazione dei risultati- Si terrà a Palermo, presso il Teatro Massimo ed il Marina Convention Center, il 36° Congresso nazionale dell'ANM. Inaugurazione con la relazione del presidente Giuseppe Santalucia alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Palazzo Orsini Taverna, Roma - 3ª edizione del Summit dedicato alle soluzioni innovative per la sostenibilità organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability con il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite (IFAD) e con il supporto istituzionale del Parlamento Europeo09:30 -- Auditorium Palazzo delle Esposizioni, Roma - Il Simposio "Il futuro dell’EuropaInvestire nella transizione climatica per tutti" affronterà due domande chiave: In che modo l’Europa si assicurerà il livello di investimenti climatici necessari per la transizione? In che modo l’Europa può sostenere gli investimenti sul clima a livello globale?. Interverrà, tra gli altri Paolo Gentiloni11:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana Mar. - Apr. 202411:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Baviera, Markus Thomas Theodor Söder15:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo ministro della Repubblica d'Iraq, Mohammed Shia' Al Sudani- Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della prima trimestrale 2024 e relativa conference call alle ore 16.00- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Conference call, risultati al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dati trimestrali consolidati Primo Trimestre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio consolidato e di esercizio 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 31 Marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Risultati del I trimestre 2024- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Progetto di Bilancio d’Esercizio e Bilancio Consolidato al 29 febbraio 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti