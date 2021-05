Nomura, nuove partnership per lasciarsi alle spalle perdite Archegos

Nomura

(Teleborsa) - Il gruppo finanziario giapponeseha annunciato oggi, segnalando la volontà di ripartire dopo le pesanti perdite registrate nel caso Archegos. Nomura ha infatti accusato pesantemente l'impatto del fallimento del fondo speculativo statunitense, annunciando il mese scorso una perdita di 2,9 miliardi di dollari.Nomura ha firmato un accordo con(The Chiba Bank, Daishi Hokuetsu Bank e Chugoku Bank) per creare una joint venture con l'obiettivo di fornire servizi di consulenza finanziaria a distanza. In un comunicato diverso ha inoltre segnalato di aver stretto un'alleanza con laper fornire servizi come la sottoscrizione di azioni e obbligazioni per clienti in Australia e Nuova Zelanda."L'è un mercato importante per Nomura - ha spiegato, Head of Investment Banking per l'Asia del gruppo - La forte attività prevista per il post-pandemia in tutti i prodotti favoriranno le banche di investimento in grado di supportare i clienti in tutta la struttura del capitale. La forza di Jarden nell'equity e le sue relazioni con le principali società australiane saranno complementari alla nostra attività, tradizionalmente forte nelle".