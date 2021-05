PIL Italia, Gentiloni: previsioni di crescita "positive e incoraggianti"

(Teleborsa) - Il Commissario europeo all'Economiaha confermato la previsione di "un forte rimbalzo" quest'anno per l'economia italiana, mentre "il Recovery Fund e le riforme giocheranno un ruolo importante nel sostenere la ripresa". Le previsioni di crescita sull'Italia sono state definite da Gentiloni "positive e incoraggianti" durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche dell'Ue di primavera Quanto ai, oltre quelli generali, "io direi che la sfida principale sarà, nei prossimi mesi e anni, per un paese come l'Italia, quella dell'attuazione dei programmi di investimenti e riforme". Tornando al quadro europeo. il Commissario ha spiegato che "ora i rischi sulle prospettive economiche in Europa sono ampiamente bilanciati, mentre nelle precedenti previsioni erano sbilanciati al ribasso. Vediamo un certoprevalere sull'incertezza, che ovviamente c'è ancora. Ma la ripresa non è più in miraggio". "Dobbiamo evitare errori", ha aggiunto, come quello di unGentiloni ha inoltre dichiarato che la Commissione europea adotterà a fine mese le sue raccomandazioni sul proseguimento dellagenerale di sospensione dele "come più volte anticipato la manterremmo fino a fine fine 2022 e poi, ovviamente, considereremo l'evoluzione della situazione per capire se ci sono condizioni".