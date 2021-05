Prevalgono le vendite per l'indice dei beni personali italiano (-1,00%), seduta depressa per Caleffi

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino milanese

Brunello Cucinelli

De' Longhi

FILA

bassa capitalizzazione

Caleffi

Digital Bros

OVS

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha avviato la seduta a 102.748,9, in discesa di 1.022,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 1.351, dopo aver avviato la seduta a 1.348.Tra le medie imprese quotate sul, composto ribasso per, in flessione dell'1,03% sui valori precedenti.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, retrocede, con un ribasso dell'1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,5%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,37%.