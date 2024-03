Caleffi utile netto 2023 in calo a 1,9 milioni euro

Caleffi

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con un risultato ante imposte pari a 2,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 3,3 milioni del 2022, dopo oneri finanziari per euro 0,6 milioni (euro 0,4 milioni nel 2022). Il, rispetto ai 2,3 milioni nel 2022.Ilsi attesta a 59,1 milioni,(euro 59,3 milioni). Le vendite in Italia ammontano a 54,1 milioni (euro 54,5 milioni nel 2022); le vendite estere si attestano a 4,9 milioni (8,3% del fatturato), rispetto ai 4,8 milioni del 2022 (8,1% del fatturato). Il Margine Operativo Lordo () è pari a 5,3 milioni (euro 6,3 milioni nel 2022), con un’incidenza sul fatturato pari al 9,0% (10,5% nel 2022). Il Margine Operativo Netto () è pari a euro 2,9 milioni, rispetto a euro 3,7 milioni nel 2022.è pari ad euro 14,7 milioni, rispetto a euro 12,8 milioni al 31 dicembre 2022. L’Indebitamento Finanziario Netto escluse le passività finanziarie per IFRS 16 è pari ad euro 7,1 milioni, rispetto a euro 5,8 milioni al 31 dicembre 2022.Il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a euro 1.864.922,36: per 93.246,12 euro a riserva legale e per 1.771.676,24 euro a riserva straordinaria.