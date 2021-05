Prysmian, nuova commessa da 46 milioni di euro in Spagna

Prysmian Group

(Teleborsa) -, società quotata al FTSE MIB e attiva nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata unassegnato da REE (Red Eléctrica de España), l'operatore del sistema di trasmissione nazionale spagnolo, per lo sviluppo di un'interconnessione di energia sottomarina a doppio circuito tra le isole diCon l', Prysmian sarà attiva nel progettare, fornire, installare e collaudare due cavi sottomarini tripolari ad alta tensione in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternating Current) da 132 kV con isolamento in XLPE e armatura metallica singola. Il sistema comprende 27 km di tratta sottomarina e 10 km di cavi terrestri.I cavi sottomarini saranno prodotti negli stabilimenti di Arco Felice (Italia), mentre i cavi terrestri saranno invece realizzati dallo stabilimento locale del Gruppo a Vilanova (Spagna). Le operazioni in mare saranno eseguite con una delle. Il collaudo del sistema in cavo è previsto nel 2023."Questo ordine conferma il, in quanto fa seguito a diversi progetti sviluppati insieme in Spagna per il potenziamento della rete elettrica nazionale in termini di affidabilità, assicurando un adeguato flusso di energia rinnovabile tra le isole e l'entroterra", ha dichiarato, EVP Projects BU di Prysmian Group.