Piazza Affari: balza in avanti Prysmian

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda produttrice di cavi
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Prysmian
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 87,8 Euro. Supporto visto a quota 86,64. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 88,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)