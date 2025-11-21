Milano 10:27
42.676 -0,56%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:27
9.483 -0,46%
Francoforte 10:27
23.123 -0,67%

Piazza Affari: rosso per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Prysmian
Sottotono il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che passa di mano con un calo del 3,06%.
Condividi
```