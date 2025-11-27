Edil San Felice si aggiudica commessa da 20 milioni di euro da ANAS

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicata una. Attraverso questa commessa, il valore degli ordini acquisiti da Edil San Felice nel 2025 sale a oltre 98 milioni di euro.L'accordo quadro, di, prevede lavori di installazione e posa in opera di nuove barriere di sicurezza stradale sulle tratte in Basilicata, Autostrada del Mediterraneo e Calabria, che garantiranno standard di sicurezza più elevati rispetto a quelle esistenti."Siamo particolarmente orgogliosi dell'aggiudicazione di questa importante e strategica commessa da ANAS, che riflette in modo concreto la missione di Edil San Felice: contribuire allo sviluppo di infrastrutture sempre più sicure, moderne ed efficienti a servizio dei cittadini - ha detto il- La qualità delle barriere installate e l'attenzione dedicata a ogni fase esecutiva confermano il nostro impegno nella tutela degli utenti della strada e nella prevenzione dei rischi. Questa commessa si inserisce in un percorso di crescita ormai solido e strutturato, che vede il 2025 come un anno di forte sviluppo in termini di ordini acquisiti e che ci consente di rafforzare ulteriormente la visibilità sui ricavi".