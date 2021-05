Officina Stellare costituisce startup Thinkquantum

Officina Stellare

(Teleborsa) -insieme ad altri soci promotori provenienti dal mondo accademico hanno, spin-off dell’Università degli Studi di Padova, che sarà controllata da Officina Stellare con il 50,5% delle quote. Gino Bucciol, Head of Business Development di Officina Stellare, assume il ruolo di Vice Presidente.ThinkQuantum opererà nei settori strategici dellae dellesu base quantistica, commercializzando soluzioni in grado di garantire standard didi comunicazione nettamente superiori a quelle attuali.Grazie alla nuova controllata, Officina Stellare rafforza ulteriormente la propria posizione nel campo delle, applicazione tra le più interessanti dal punto di vista strategico, ampliando il business in ambiti sinergici ad elevato contenuto tecnologico e potenziale di crescita.Il settore legato alleè particolarmente strategico e ilper la sola crittografia quantistica (Quantum Key Distribution, QKD) è compreso fra i 785 milioni di dollari (stime Yole) ed i 7 miliardi di dollari (stime INSIDE Quantum) su una scala temporale di 10 anni.