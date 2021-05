Eventi e scadenze: settimana del 17 maggio 2021

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri degli Affari europeiG20 - Terzo Digital Economy Task Force Meeting in videoconferenzaG20 - G20 Sustainable Finance Roundtable in videoconferenzaParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie al 31 marzo 2021. I risultati verranno pubblicati il 18 maggio- Appuntamento: Partecipazione all'Equity Forum – German Spring Conference Frankfurt 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Partecipazione all'Equity Forum – German Spring Conference Frankfurt 2021- Risultati di periodoINPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti", relativa al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.Confindustria - Webinar “Be-Italy: indagine sull’attrattività del Paese” - Organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – in streaming15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con gli analisti per Informazioni Finanziarie al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione all'Equity Forum – German Spring Conference Frankfurt 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Meeting annuale 2021degli azionisti in modalità virtuale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodoDublin Climate Dialogues - L'evento riunirà rappresentanti del governo di Stati Uniti, Cina, Europa, Regno Unito e Nazioni Unite insieme a economisti e imprenditori per discutere su concrete politiche energetiche da adottare in vista del prossimo vertice COP26Comitato esecutivo Abi - Interviene Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale EuropeaFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprileHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea degli Azionisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2021- Assemblea: BilancioConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio)CNEL - Webinar - Gli Stati Generali del patrimonio italiano. Il patrimonio come opportunità di lavoro e di occupazione nella ripresa del PaeseBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero2021 IIF Asia-Pacific Summit - Il vertice, in livestream, affronterà le questioni più urgenti del settore dei servizi finanziari10.30 - La valutazione di fronte alle sfide del Recovery Plan - Dibattito online organizzato dalla Direzione centrale Studi e ricerche dell’Inps. Parteciperanno esperti di valutazione delle politiche pubbliche che affronteranno il tema nel contesto dei finanziamenti straordinari associati alla ripresa post-Covid. Il dibattito si concluderà con l’intervento di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della destinazione degli utili (unica convocazione)- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio13.00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del primo trimestre 2021ENASARCO - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2021.Rating sovrano - Svizzera - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoEU - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa Christine LagardeEU - Riunione ECOFINBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Sistema dei pagamentiRating sovrano - Grecia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoG20 - Global Health Summit - RomaScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio