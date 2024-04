Eventi e scadenze del 12 aprile 2024

Giovedì 11/04/2024

Venerdì 12/04/2024

(Teleborsa) -- Riunione informale dei ministri delle Telecomunicazioni- Verona - L'evento, che rientra nel quadro delle attività del Business Forum Italia-Cina, è organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Agenzia ICE e Confindustria. Partecipano, tra gli altri, il ministro Tajani e il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao- Palazzo Reale, Milano - Riunione dei ministri del G7 Trasporti, presieduta dall’Italia, cui partecipano le delegazioni dei ministeri di Infrastrutture e Trasporti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, oltre all’Unione Europea rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti- Riunione informale ECOFIN in Lussemburgo. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:00 -- Milano, Le Village by CA - Evento di IIA, Italian Insurtech Association, sull’Intelligenza Artificiale nel settore assicurativo, per esplorare il futuro della trasformazione digitale dell’industria, attraverso l’applicazione dell'Intelligenza Artificiale (AI)10:30 -- Roma, Auditorium Consob - Conferenza organizzata da Consob, in collaborazione con Borsa Italiana, dedicata alla presentazione delle iniziative volte ad aumentare l'efficienza e la competitività del mercato primario del debito italiano. Interverranno, tra gli altri, Federico Cornelli (Commissario Consob), Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana) e Stefano Vincenzi (Mediobanca)11:00 -- Permessi di costruire - IV Trimestre 202311:00 -- Trieste - Cerimonia per il doppio conferimento di Laurea Honoris Causa in Giurisprudenza ai Presidenti Mattarella e Pahor, dall'Università di Trieste14:30 -- Circolo del Tennis del Foro Italico, Roma - Firma del protocollo d’intesa tra Sport e Salute, la società dello Stato per lo sviluppo dello sport, ed il GSE – Gestore dei Servizi Energetici. L’atto sarà sottoscritto dal Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e dall’AD di GSE, Vinicio Mosè Vigilante, nel corso di una conferenza stampa. Sarà presente il Ministro AndreaAbodi- Regolamento BOT- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 - Prima convocazione- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2023- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea ordinaria degli azionisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo