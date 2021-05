Vola l'indice dei beni personali italiano (+2,17%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,43%, dopo la chiusura di ieri a quota 1.373.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 2.253,3 punti dopo un inizio di giornata a quota 105.091,3.Nel, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,66%.Tra leitaliane, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,44%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,38%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,89%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,55%.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,62%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,27%.