Moncler in vetta al Ftse Mib con upgrade Bernstein
(Teleborsa) - Seduta in denaro per Moncler che, con un guadagno del 2,9%, vola in testa al Ftse Mib (+0,5%).
Ad alimentare gli acquisti contribuisce l'upgrade di Bernstein che ha alzato il giudizio sul titolo a "Outperform" da "Market-Perform" con un prezzo obiettivo di 57,50 euro.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda nota per i piumini, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Moncler mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,42 euro con area di resistenza individuata a quota 45,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43,81.
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