Gel positiva su aumento fatturato in primo trimestre

GEL

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che trattasui valori precedenti, portandosi a 1,18. L'azienda, quotata su AIM Italia e attiva nel settore del trattamento delle acque, ha comunicato il, non sottoposto a revisione legale, pari a 4,74 milioni di euro nel primo trimestre dell'anno, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a 4,35 milioni di euro.Il risultato positivo va attribuito al forte incremento del(+32% a 4,14 milioni di euro), sottolinea la società, mentre permangono le difficolta nel(-50% a circa 0,6 milioni di euro). Il calo è spiegato dal rinvio degli investimenti in alcuni settori economici particolarmente colpiti dalla crisi legata alle restrizioni.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,23 e successiva a 1,34. Supporto a 1,12.