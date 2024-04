VIMI Fasteners, ricavi in leggero aumento a 14,6 milioni di euro nel primo trimestre

VIMI Fasteners

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico, ha chiuso il2024 conconsolidati pari a 14,60 milioni di euro (14,44 milioni nel primo trimestre 2023).Il valore del, a valere per l'esercizio in corso e al netto del valore di fatturato anzidetto, risulta essere pari a 31,80 milioni di euro, in leggera riduzione, in linea con l'andamento del mercato, rispetto ad un portafoglio ordini di 32,84 milioni di euro rilevato al 31 marzo 2023.Al 31 marzo 2024, l'consolidato mostra un valore di 22,76 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 23,88 milioni di euro del 31 dicembre 2023.