Brilla Nexi spinta da rumor su Grecia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,38% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuiscono indiscrezioni di stampa secondo cui la società starebbe valutando possibili acquisizioni in Grecia.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,38%, rispetto a +1,31% del).L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,41 Euro e primo supporto individuato a 15,99. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,83.